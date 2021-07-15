Son dakika haberleri! Kur'an kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
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Son dakika haberleri! Kur'an kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Son dakika haberleri! Kur'an kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik İl Müftülüğü, yaz Kur'an kursu öğrencilerinin katılımlarıyla Bilecik Şehitliğinde 15 Temmuz Şehitleri Anma programı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftülüğü, yaz Kur'an kursu öğrencilerinin katılımlarıyla Bilecik Şehitliğinde 15 Temmuz Şehitleri Anma programı gerçekleştirildi.

Programa İl Müftüsü Ali Erhun, Gençlik Koordinatörü Vaiz Gökhan Kıdak, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, vaizler, din görevlileri, Kuran kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Koordinatörü Vaiz Gökhan Kıdak "Vatanımızın istiklali için çarpışan başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere diğer bütün şehitlerimizi baş tacı ettik. Şehitlerimizi sürekli hatırımızda tutuyor, bütün dualarımıza onları da katıyoruz" şeklinde konuştu.

"Darbe değil işgal girişimiydi"

Bilecik Müftüsü Ali Erhun ise yaptığı konuşmada, "15 Temmuz günü hain FETÖ terör örgütünün, ülkemize, vatanımıza ve milletimize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminin 5'inci yılındayız. Aslında bu bir darbe değil işgal girişimiydi. 15 Temmuz gecesi, bu işgal girişimini önce Allah'ın inayeti sonra halkımızın dik ve dirayetli duruşuyla bertaraf ettik. 15 Temmuzu unutmadık, unutturmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza bu hainliği anlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Şerifpaşa Camii İmam Hatibi Adil Yücel tarafından yapılan duayla program son buldu. - BİLECİK

Son dakika haberleri! Kur'an kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
Son dakika haberleri! Kur'an kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
Son dakika haberleri! Kur'an kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
Son dakika haberleri! Kur'an kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
Son dakika haberleri! Kur'an kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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