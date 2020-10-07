Son dakika haberleri! Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek çocuklar birincisi Kütahya'dan

Son dakika haberlerine göre Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda 10-13 yaş arası erkek çocuklar kategorisinde Kütahyalı Ubeyde Ataseven birinci oldu.