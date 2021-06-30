Son dakika haberleri: Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatında yangın çıktı
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Son dakika haberleri: Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatında yangın çıktı

Son dakika haberleri: Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatında yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kumluca Devlet Hastanesinin ek bina inşaatında çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Kumluca Devlet Hastanesinin ek bina inşaatında çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Kumluca Devlet Hastanesinin ek bina inşaatının sekizinci katında ahşap kalıpların bulunduğu yerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yayılan alevlere, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın nedeniyle Kumluca Devlet Hastanesinde tedbir amaçlı bir süre sağlık hizmetine ara verildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabası sonucu söndürülebilen yangında, inşaat bulunan ahşap kalıplar kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin uzun süre soğutma çalışması yaptığı yangınının çıkış sebebinin tespiti için ilgili itfaiye ve polis inceleme başlattı.

Son dakika haberleri: Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatında yangın çıktı
Son dakika haberleri: Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatında yangın çıktı
Son dakika haberleri: Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatında yangın çıktı
Son dakika haberleri: Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatında yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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