Son dakika haberleri | Kumluca'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kumluca'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA, Mehmet Çakmak - Güncel
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Son dakika haberleri | Kumluca'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Ali Karakaş idaresindeki 07 TB 120 plakalı otomobil, Kumluca - Antalya kara yolunda, Ramazan Yarman yönetimindeki 07 TOL 65 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan Karakaş, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Otomobil, Antalya, Kumluca, Güncel, Haberler

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