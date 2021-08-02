Son dakika haberleri! Kumluca'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri! Kumluca'da bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri! Kumluca'da bir kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kumluca'da 63 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Kumluca'da 63 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Kumluca Merkez Yeni Mahalle Ahmet Aliağa Bulvarı'nda Turgut Apartmanı sakinleri, apartmandan koku geldiğini belirterek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Apartmana gelen polisler, Ali Dinç'e ait dairenin kapısını çilingir yardımıyla açarak eve girdi. Dinç'i hareketsiz halde yatarken bulan polis, sağlık ekibini çağırdı.

Yapılan kontrolde ise Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yaşayan Dinç'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dinç'in Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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