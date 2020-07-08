Son dakika haberleri: Kümeste Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinin bahçesindeki kümeste Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
08.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:46
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinin bahçesindeki kümeste Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde, üzeri brandayla kapatılan kümeste Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, kümeste ekili 23 kök Hint kenevirini ele geçirdi, şüpheli M.B'yi gözaltına aldı.
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Kaynak: AA