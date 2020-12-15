Son dakika haberleri: Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ceza

Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen 2 eve polis ekiplerince yapılan baskında, 29 kişiye toplam 114 bin 625 lira ceza uygulandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen 2 eve polis ekiplerince yapılan baskında, 29 kişiye toplam 114 bin 625 lira ceza uygulandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kumar ve Ahlak Bürosu ekipleri, Pamukkale ilçesinin Hacıkaplanlar ve Kınıklı Mahalleleri'nde 2 evde kumar oynandığını tespit etti. Evlere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramalarda; 150 lira, para olarak kullanılan oyun pulları ve oyun kağıtları ele geçirildi. Evler mühürlenirken, 29 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 114 bin 625 lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN