Son dakika haberleri: Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ceza

15.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:29
Son dakika haberleri: Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ceza

Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen 2 eve polis ekiplerince yapılan baskında, 29 kişiye toplam 114 bin 625 lira ceza uygulandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen 2 eve polis ekiplerince yapılan baskında, 29 kişiye toplam 114 bin 625 lira ceza uygulandı. 

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kumar ve Ahlak Bürosu ekipleri, Pamukkale ilçesinin Hacıkaplanlar ve Kınıklı Mahalleleri'nde 2 evde kumar oynandığını tespit etti. Evlere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramalarda; 150 lira, para olarak kullanılan oyun pulları ve oyun kağıtları ele geçirildi. Evler mühürlenirken, 29 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 114 bin 625 lira ceza kesildi.


Son dakika haberleri: Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

İlgili Haberler

Son dakika: Kumarhaneye çevrilen ofise baskın 17 kişiye 70 bin TL ceza
Son dakika: Kumarhaneye çevrilen ofise baskın 17 kişiye 70 bin TL ceza
Kumarhaneye çevrilen eve baskın
Kumarhaneye çevrilen eve baskın
Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Kylian Mbappe Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:34:20. #1.14#
title