Son dakika haberleri! Kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı; 1'i perdenin arkasına saklanmaya çalıştı
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Son dakika haberleri! Kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı; 1'i perdenin arkasına saklanmaya çalıştı

20.02.2021 00:54 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:58
Son dakika haberleri! Kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı; 1'i perdenin arkasına saklanmaya çalıştı

Son dakika gündem haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin 5 ayrı adrese düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 37 kişiye koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri için 116 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin 5 ayrı adrese düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 37 kişiye koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri için 116 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden birinin yakalanmamak için perdenin arkasına saklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, pandemi nedeniyle kapalı olması gereken kıraathane ve lokallere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler devam ederken 4 ruhsatsız kahvehane ile 1 lokalde kumar oynandığı tespit edildi. Ekipler, adreslerin kapılarını çaldı ancak açan olmadı. Polisin 'İçeride olduğunuzu biliyoruz, kapıyı açın' uyarıları dikkate alınmayınca çilingir yardımıyla kapılar açıldı.

YAKALANMAMAK İÇİN PERDENİN ARKASINA SAKLANDI

İçeri giren ekipler, masalarda kumar oynayanlarla karşılaştı. Bu sırada bir kişi polise yakalanmamak için perdenin arkasına saklandı ancak yine de yakalanmaktan kurtulamadı. Adreslerde 28 deste oyun kağıdı ile bir miktar para ele geçiren ekipler, 37 kişiye de pandemi kurallarını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150 TL'den toplam 116 bin 550 TL idari para cezası yazdı. 5 adresin mühürlenmesi için de gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.


Son dakika haberleri! Kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı; 1'i perdenin arkasına saklanmaya çalıştı
Son dakika haberleri! Kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı; 1'i perdenin arkasına saklanmaya çalıştı
Son dakika haberleri! Kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı; 1'i perdenin arkasına saklanmaya çalıştı
Son dakika haberleri! Kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı; 1'i perdenin arkasına saklanmaya çalıştı
Son dakika haberleri! Kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı; 1'i perdenin arkasına saklanmaya çalıştı
Son dakika haberleri! Kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı; 1'i perdenin arkasına saklanmaya çalıştı
Son dakika haberleri! Kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı; 1'i perdenin arkasına saklanmaya çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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