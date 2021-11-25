Son dakika haberleri: Kumar oynatılan derneklere 'Düşeş Operasyonu'

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen derneklere yönelik olarak 'Düşeş Operasyonu' düzenlendi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte kumar oynatılan mekanlara yönelik olarak çalışma başlattı. Elbistan Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Çok sayıda resmi ve sivil ekibin katılımıyla icra edilen 'Düşeş Operasyonu'nda 3 farklı dernekte arama yapıldı. Aramalarda, zar ve zar atmaya yarayan biblo, 4 adet kumar işlemlerinin yazıldığı defter ve kumar oynamada kullanılan 100 adet farklı renklerde poker pulu ele geçirildi. Malzemelere el konularak olayla ilgili derneklerin yöneticileri ve kumar oynayan 8 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda kumar oynanması için yer temin etmek suçundan 3 dernekle ilgili adli işlemler başlatıldı. Söz konusu mekanlarda kumar oynayan 8 şahsa da toplam 38 bin lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Büro Amirliğinin bu yöndeki çalışmalarının aralıksız olarak süreceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ