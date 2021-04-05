Son dakika haberleri | Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı
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Son dakika haberleri | Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı

Edinilen son dakika haberine göre DENİZLİ'de bir iş merkezinde bulunan derneğe yapılan kumar baskınında, polislerin geldiğini fark edip, ikinci kattan atlayınca bacağı kırılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ'de bir iş merkezinde bulunan derneğe yapılan kumar baskınında, polislerin geldiğini fark edip, ikinci kattan atlayınca bacağı kırılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Baskında, 10 kişiye toplam 60 bin 150 lira para ceza kesilip, adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin ikinci katındaki dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Baskın sırasında polislerin geldiğini fark eden Berna M., kaçmak için panikle ikinci kattan atladı. Bacağı kırılan ve kolundan yaralandığı belirlenen Berna M., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının eşi Osman M. ise gözaltına alındığı sırada üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya çalışarak, polise zor anlar yaşattı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal edip, kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye, toplam 60 bin 150 lira idari para cezası kesilip, haklarında adli işlem başlatıldı.


Son dakika haberleri | Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı
Son dakika haberleri | Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı
Son dakika haberleri | Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı
Son dakika haberleri | Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı
Son dakika haberleri | Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı
Son dakika haberleri | Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı
Son dakika haberleri | Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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