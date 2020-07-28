Son dakika haberleri... Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmeme ve harcama limiti gündemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.
28.07.2020 19:00 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:20
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmeme ve harcama limiti gündemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.
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Kaynak: AA