Son dakika haberleri... Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmeme ve harcama limiti gündemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmeme ve harcama limiti gündemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Kaynak: AA