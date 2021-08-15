Son dakika haberleri | Kulu'da trafik kazası ucuz atlatıldı
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Son dakika haberleri | Kulu'da trafik kazası ucuz atlatıldı

Son dakika haberleri | Kulu'da trafik kazası ucuz atlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüleri kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüleri kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 42 AGA 409 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.S. idaresindeki 06 PBB 66 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, bir evin bahçe duvarına ve telefon direğine çarparak durabildi. Duvarın yıkıldığı kazada, hafif yaralanan sürücülere müdahaleleri olay yerinde çağrılan sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Sürücülerin kendi aralarında tuttukları kaza tutanağı sonrası araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. - KONYA

Son dakika haberleri | Kulu'da trafik kazası ucuz atlatıldı
Son dakika haberleri | Kulu'da trafik kazası ucuz atlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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