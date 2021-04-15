Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanlığı'dan ramazan etkinlikleri

Son dakika haberleri: KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek ramazan etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl televizyondan sanatseverlere ulaştırılacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek ramazan etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl televizyondan sanatseverlere ulaştırılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bizim Yunus, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye, Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri, Yıldızlarla Buluşma, İlk Nefes Bir Dokunuş; Göbeklitepe, Dahi Çocuk Mozart gibi pek çok eser, ramazan boyunca sanatseverlerle buluşak. Bakanlığın ramazan etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Dahi Çocuk Mozart' konseri verilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesinin ilk kez sahneleyeceği eser, Kadıköy Süreyya Operası'ndan yayınlanacak ve TRT 2'de izlenebilecek. Neşat Ertaş'ın unutulmaz türkülerini senfoniyle harmanlayan Mersin Devlet Opera ve Balesinin 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri, Şef Serdar Yalçın'ın yönetiminde 24 Nisan'da canlı yayınla TRT Müzik ekranlarında olacak.

YUNUS EMRE ORATORYOSU Yunus Emre'nin 700'üncü, Türk müzik tarihinin en önemli bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun'un da 30'uncu ölüm yılında, bestecinin baş yapıtı Yunus Emre Oratoryosu içinden seçkiler 30 Nisan'da TRT Müzik'te canlı yayınlanacak. Saygun'un öğrencilerinden ünlü piyanist Gülsin Onay ile Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu 'Yunus'tan Anadolu'ya' adlı eser dinleyicilerini televizyon ekranlarında Yunus'un derin inanç yolculuğuna çıkaracak.TİYATROSEVERLERE MÜJDEAnkara Devlet Tiyatrosunun Resim ve Heykel Müzesinin Türkocağı Sahnesi'nde seyircisiz sahnelenecek 'Meraklısı için Öyle Bir Hikaye' adlı oyun da 1 Mayıs'ta TRT 2 ekranlarından tiyatroseverlere ulaşacak. Antik dans ve şarkıların büyülü atmosferinden başlayarak insanlık tarihinin yeniden yazıldığı Göbeklitepe'ye ulaşan müzikal bir yolculuk olan 'İlk Nefes Bir Dokunuş; Göbeklitepe', 2 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'den ilham alan besteci Kemal Günüç'ün arp, ney ve seyirci için yazdığı konçertoyu Cem'i Can Deliorman yönetecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) seyircisiz düzenlenecek müzikal dinletide neyi Murat Salim Tokaç, arpı da Çağatay Akyol icra edecek. Müzikseverler dinletiye NTV'den ulaşabilecek.GÜRER AYKAL CSO SAHNESİNDE

Türkiye'nin en önemli opera sanatçılarına Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının eşlik edeceği 'Gala Konseri' ise CSO Konser Salonu'nda seyircisiz düzenlenecek. Konser 8 Mayıs'ta TRT 2'de yayınlanacak. CSO'nun yıllarca müzik direktörlüğünü yapan duayen orkestra şefi Gürer Aykal da uzun bir aradan sonra ilk defa CSO sahnesinde dinleyiciyle buluşacak. CSO'da seyircisiz düzenlenecek 'Yıldızlarla Buluşma' konserinde, bu yıl vefat eden Muammer Sun'un 'Demet' adlı eseri ile Ferit Tüzün'ün 'Söyleşi' eserine yer verilecek. Müzik dünyasının en büyük piyano virtüözlerinden biri olarak kabul edilen, Türkiye'nin harika çocuğu unvanına sahip İdil Biret de konserin sonunda Mozart'ın 23 numaralı piyano konçertosu ile dinleyicilere müzikal bir şölen sunacak. 'Yıldızlarla Buluşma' konseri 9 Mayıs'ta NTV ekranlarından sanatseverlere ulaşacak. Öte yandan geçen yıl tamamlanarak görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşturulan CSO yeni binasının unutulmaz açılış konseri ise ilk defa 12 Mayıs'ta ekranlarda olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı