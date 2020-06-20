Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı kullanmak... Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı kullanmak isteyen ülkelerle sistemimizi paylaşabiliriz. Buradaki kriter turizm ve otel sektörünün bunu yapabilecek durumda olması. Biz Covid-19 süreci sonrası da bu sertifikasyon programını uygulamak istiyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı kullanmak isteyen ülkelerle sistemimizi paylaşabiliriz. Buradaki kriter turizm ve otel sektörünün bunu yapabilecek durumda olması. Biz Covid-19 süreci sonrası da bu sertifikasyon programını uygulamak istiyoruz. Şu an için 132 temel kriter var. Elbette salgın sonrasında bazı kriterler eksilecek." - ANKARA Kaynak: İHA