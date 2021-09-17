Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması memnuniyet verici' - Haberler
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Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması memnuniyet verici"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması memnuniyet verici" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması memnuniyet verici" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması memnuniyet verici' - Haberler
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