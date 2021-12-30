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Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne Valiliğini ziyaret etti
AA / Salih Baran - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve açılışlar için kente gelen Bakan Ersoy'u Valilik girişinde Vali Ekrem Canalp ve il protokolü karşıladı.

Bakan Ersoy, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Basına kapalı bölümde Ersoy, kentteki kültür ve turizm yatırımları ve çalışmaları konusunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Edirne Rölove ve Anıtlar Müdürü Tahir Yalçın'dan brifing aldı.

Kispet armağan edildi

Ziyaret sonunda Vali Canalp, Ersoy'a kentin süsleme sanatlarından Edirnekari bezemeli seramiğe işlenmiş Selimiye Camisi'ni yansıtan tablo ve pehlivanların güreşirken giydiği kispet armağan etti.

İsminin işli olduğu kispeti gülümseyerek alan Ersoy, Canalp'e teşekkür etti.

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne Valiliğini ziyaret etti

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AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

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