Son dakika haberi... Bakan Ersoy: "15 Temmuz, küresel vesayet ve ihanet ittifakının Türk halkının milli iradesiyle çarpıştığı an ve meydandır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bakan Ersoy: "15 Temmuz, küresel vesayet ve ihanet ittifakının Türk halkının milli iradesiyle çarpıştığı an ve meydandır"

Son dakika haberi... Bakan Ersoy: '15 Temmuz, küresel vesayet ve ihanet ittifakının Türk halkının milli iradesiyle çarpıştığı an ve meydandır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz, küresel vesayet ve ihanet ittifakının Türk halkının milli iradesiyle çarpıştığı an ve meydandır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz, küresel vesayet ve ihanet ittifakının Türk halkının milli iradesiyle çarpıştığı an ve meydandır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Demokrasi, milli irade, bağımsızlık. Bu kelimeleri bir diline dolayanlar var, bir de onlarla yaşayıp onlar yolunda kanını dökenler, canını verenler. Türk milleti aradaki farkı görmek isteyenler için 15 Temmuz 2016'da bir destan yazmış, altına kanıyla imzasını atmış, okumak ve anlamak isteyen herkese açık olarak tarihin şanlı sayfalarına miras bırakmıştır. 15 Temmuz, küresel vesayet ve ihanet ittifakının Türk halkının milli iradesiyle çarpıştığı an ve meydandır. O anda ve o meydanda ispat edilmiştir ki inandığı gibi yaşayanların, kutlu değerlerine saf ve temiz bir kalple bağlananların iradesi ne kadar derine nüfuz etmiş ve arkasına ne denli geniş bir destek almış olursa olsun vesayetçilerin hevesini kırmaya, ihaneti alt etmeye, hainleri hüsrana boğmaya kadirdir. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, o gecenin sabahına gazilik payesiyle ulaşanları saygıyla ve minnetle selamlıyorum. Yüce Türk milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.'
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Şevval Sam Acun Ilıcalı Serra Arıtürk
Spor Balotelli Arda Turan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Bakan Ersoy: "15 Temmuz, küresel vesayet ve ihanet ittifakının Türk halkının milli iradesiyle çarpıştığı an ve meydandır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:43:58. #1.14#

title