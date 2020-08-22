Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz turizm sektörünün temsilcileriyle buluştu Son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Amasya'da turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Amasya'da turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Yavuz, kentte bir restoranda düzenlenen toplantıda Amasya'nın kültür ve turizm alanında tüm plan ve programını hazırladığını ve elinde somut bir yol haritası olduğunu aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Amasya'nın turizm sektöründe iyi bir konuma erişmesi için, sektör temsilcileriyle birlikte çalışacaklarına işaret eden Yavuz, "Amasya birçok ilin sahip olmadığı ölçüde tarihi ve kültürel değerlere sahip. Bu sebeple iyi bir planlama ve destekle ülkemizin turizm sektöründen yüksek bir pay alacaktır. Bunun için tüm paydaşlarımızla birlikte gereken çalışmaları birlikte yürüteceğiz." dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise Amasya'nın turizm sektörü açısından önemine dikkat çekerek, şehrin kültürel ve turizm değerlerinin turizm sektörüne kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya Yavuz ve Masatlı'nın yanı sıra AK Parti Amasya Milletvekilleri, Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan Vekili Celil İnce, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, siyasi parti temsilcileri, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç ve turizm sektöründen iş insanları katıldı.

Kaynak: AA