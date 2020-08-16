Son dakika haberleri! Kullanılmayan hamam ve AVM'de yangın Son dakika habere göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde yıllardır kullanılmayan turistik hamam ve alışveriş merkezinin bulunduğu bina ile çevresindeki ağaçlar, çıkan yangında zarar gördü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yıllardır kullanılmayan turistik hamam ve alışveriş merkezinin bulunduğu bina ile çevresindeki ağaçlar, çıkan yangında zarar gördü.

Antalya- Alanya D-400 karayolunun Serik'e bağlı Kayaburnu mevkisinde bulunan ve yaklaşık 6 yıl önce kapanan turistik hamam ve alışveriş merkezinin bulunduğu binalarda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın büyüyerek hızla yayıldı ve çevresindeki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 8 itfaiye aracı da alevlere müdahale etti.

Yangın nedeniyle hamam ve alışveriş merkezi binalarında maddi hasar meydana geldi. Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA