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Son dakika haberleri! Kullanıcıların yüzde 49'u parolalarının güvenliğini kontrol etmeyi bilmiyor

Son dakika haberi... Kaspersky tarafından hazırlanan "Dijital gizliliği korumak: kişisel güvenliği bir üst düzeye çıkarmak" başlıklı raporda, Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 89'unun parolalarını kendilerinin türettiği ve yüzde 49'unun ise kimlik bilgilerinin sızdırılıp sızdırılmadığını nasıl öğreneceğini...

Son dakika haberleri! Kullanıcıların yüzde 49'u parolalarının güvenliğini kontrol etmeyi bilmiyor
11.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:42

Kaspersky tarafından hazırlanan "Dijital gizliliği korumak: kişisel güvenliği bir üst düzeye çıkarmak" başlıklı raporda, Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 89'unun parolalarını kendilerinin türettiği ve yüzde 49'unun ise kimlik bilgilerinin sızdırılıp sızdırılmadığını nasıl öğreneceğini bilmediği belirtildi.

Kaspersky açıklamasına göre, en sık kullanılan kimlik doğrulama yöntemi olan parolalar sadece kırılması zor ve gizli olduklarında işe yarıyor.

Parola gerektiren uygulama sayısı arttıkça karmaşık parolalar belirleyip hepsini akılda tutmak zorlaşıyor.

Kullanıcıların düzenli olarak parola değiştirmek zorunda kalması da durumu daha zor hale getiriyor.

Kullanıcıların parola türetmede yaşadığı bu zorluklara ek olarak, parolaları güvenli bir şekilde saklamak ve bunların sızdırılmış olabileceği durumları tespit etmek de daha önemli hale geliyor.

Kaspersky'nin hazırladığı rapora göre, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 59'u tüm parolalarını hatırlıyor. Ayrıca, kullanıcıların yüzde 89'u parolalarını kendileri türetirken, yüzde 49'u ise kimlik bilgilerinin sızdırılıp sızdırılmadığını nasıl öğreneceğini bilmiyor.

Bu durum, karmaşık ve benzersiz parola zorunluluğu gibi güvenlik gereksinimleri olduğunda daha da zorlaşıyor.

Türkiye'de kullanıcıların yüzde 10'u parolalarını bilgisayarlarındaki bir belgede yazılı olarak saklarken, yüzde 15'i ise bilgisayar, akıllı telefon veya tabletlerindeki tarayıcılarda saklamayı tercih ediyor.

"Tüketicilerimizin gizliliğine odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Tüketiciler sızdırılmış olabilecek parolaları da dahil olmak üzere kişisel verilerini takip edebilir. Bu sadece farkında olmayı değil, insanların özel yaşantılarının ihlalini önlemek ve daha geniş etkileri azaltmak için doğru adımlar atmalarını da sağlıyor. Bu nedenle, Kaspersky olarak tüketicilerimizin gizliliğine odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaları için kullanıcılara şunları öneriyor:

"Hesaplara giriş bilgilerinizi paylaştığınız kişi sayısını azaltın ve parolalarınızı başkalarının bulabileceği kağıtlara ve cihazlara yazmaktan kaçının. Parolaları notlarda veya defterlerde tutmak kolay gelebilir fakat başkaları bunlara da diğerleri gibi kolay bir şekilde erişebilir. Kaspersky Güvenli Parola Kontrolü'nü kullanmayı deneyin. Bu hizmet parolanızın ne kadar güçlü olduğunu ve kırılmasının ne kadar zaman alacağını gösteriyor.

Kaspersky Password Manager gibi güvenilir güvenlik çözümlerinin oluşturduğu güçlü ve sağlam parolaları kullanın. Bu çözüm tüm hesaplara her seferinde güvenli parolalar atayarak aynı parolayı birden fazla kez kullanmanızı önlüyor. İnternet hesaplarına girmek için kullandığınız parolaların ele geçirilip geçirilmediğini kontrol edin. Kaspersky Security Cloud bünyesindeki Hesap Kontrolü özelliği kullanıcıların hesaplarını potansiyel veri sızıntılarına karşı kontrol etmesine yardımcı oluyor. Sızıntı tespit edilirse erişilebilen verilerin kategorileri hakkında bilgi veren çözüm, kullanıcının doğru adımları atmasını sağlıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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