Son dakika haberleri! Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

06.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:37
Son dakika haberleri! Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'nin Kale ilçesinde, tarlada çalışırken kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Kale ilçesinde, tarlada çalışırken kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, Kale ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırsal mahallede çiftçilik ve keçi çobanlığı yaparak geçimini sağlayan 56 yaşındaki Hamza Pekçok, fiğ ekmek için sabah saatlerinde Dambeleni mevkisindeki arazisine gitti. Ekim yaptığı sırada devrilen traktörün altında kalan Hamza Pekçok, olay yerinde hayatını kaybetti.

Fiğ ekmek için evinden ayrılan Hamza Pekçok'un uzun süre geri dönmemesi üzerine şüphelenen yakınları, talihsiz çiftçiyi ölü olarak buldu. Pekçok'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Mustafa Er Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 18:37:32. #1.15#
title