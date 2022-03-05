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Son dakika haberleri! Kula'daki ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

AA, Kamil Altıparmak - Güncel
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Son dakika haberleri! Kula'daki ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri... Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Narıncalısüleyman Mahallesi'nde A.A'ya (69) ait evde elektrik sobasının, üzerine asılan kıyafetleri tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Evdekiler ve komşularının müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Evde oturan M.A (43), dumandan etkilenerek Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Yangın, Manisa, Güncel, Haberler

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