Son dakika haberleri! Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
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Son dakika haberleri! Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

13.12.2020 02:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 02:13

Son dakika gündem haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin slogan atması KUDÜS - Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin slogan atması

KUDÜS - Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde meşaleler taşıyan göstericiler, Netanyahu karşıtı sloganlar attı.

Son dakika haberleri! Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Son dakika haberleri! Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Son dakika haberleri! Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Son dakika haberleri! Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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