Son dakika gündem: - Kudüs'te Haredi Yahudileri ile İsrail Polisi Arasında Şiddetli Çatışma- Haredi Yahudilerinden İsrail Polisine "nazi" İthamı
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Son dakika gündem: - Kudüs'te Haredi Yahudileri ile İsrail Polisi Arasında Şiddetli Çatışma- Haredi Yahudilerinden İsrail Polisine "nazi" İthamı

08.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:08

Son dakika gündem haberine göre - Kudüs'te Haredi Yahudileri ile İsrail polisi arasında şiddetli çatışma Haredi Yahudilerinden İsrail polisine "Nazi" ithamı İsrail'in başkenti Kudüs'te mahallelerinden geçecek olan Hafif Raylı Sistem hattı projesini protesto eden Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler ile İsrail polisi...

- Kudüs'te Haredi Yahudileri ile İsrail polisi arasında şiddetli çatışma

Haredi Yahudilerinden İsrail polisine "Nazi" ithamı

KUDÜS - İsrail'in başkenti Kudüs'te mahallelerinden geçecek olan Hafif Raylı Sistem hattı projesini protesto eden Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler ile İsrail polisi arasında şiddetli çatışma yaşandı.

Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak, mahallelerinden geçecek olan Hafif Raylı Sistem hattı projesini protesto etti. Kudüs'teki Bar Ilan Kavşağı'nda toplanan Haredi Yahudileri, araç lastiklerini ateşe vererek caddelerin kapanmasına neden oldu. Protestolar sırasında Haredi Yahudileri, İsrail polisini taşladı ve Nazi ithamında bulundu. Polis ise protestoculara tazyikli su ile müdahale ederek karşılık verdi. İsrail basını, Kudüs'te yaşanan olaylarda en az 25 Haredi Yahudisinin gözaltına alındığını ifade etti.

Öte yandan giydikleri siyah kıyafetler ve saçlarının favori kısımlarını uzatmaları ile dikkati çeken Harediler, polisle ilk kez karşı karşıya gelmiyor. Haredi Yahudileri ve İsrail polisi arasındaki çatışmalar sık sık yaşanıyor.

Son dakika gündem: - Kudüs'te Haredi Yahudileri ile İsrail Polisi Arasında Şiddetli Çatışma- Haredi Yahudilerinden İsrail Polisine 'nazi' İthamı
Son dakika gündem: - Kudüs'te Haredi Yahudileri ile İsrail Polisi Arasında Şiddetli Çatışma- Haredi Yahudilerinden İsrail Polisine 'nazi' İthamı
Son dakika gündem: - Kudüs'te Haredi Yahudileri ile İsrail Polisi Arasında Şiddetli Çatışma- Haredi Yahudilerinden İsrail Polisine 'nazi' İthamı
Son dakika gündem: - Kudüs'te Haredi Yahudileri ile İsrail Polisi Arasında Şiddetli Çatışma- Haredi Yahudilerinden İsrail Polisine 'nazi' İthamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

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