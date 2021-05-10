Son dakika haberleri... Kudüs İşleri Bakanı Hedmi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını "barbarca" olarak nitelendirdi
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Son dakika haberleri... Kudüs İşleri Bakanı Hedmi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını "barbarca" olarak nitelendirdi

Son dakika haberleri... Kudüs İşleri Bakanı Hedmi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını 'barbarca' olarak nitelendirdi
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının "barbarca" olduğunu belirtti.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının "barbarca" olduğunu belirtti.

Hedmi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırının boyutu ve kullanılan mühimmat miktarının "işlenen bu çirkin saldırının önceden planladığına işaret ettiğini" kaydetti.

"İsrail'in Mescid-i Aksa'da işlediği iğrenç suç, önceden tasarlanmış barbarca bir saldırıdır." ifadelerini kullanan Hedmi, Mescid-i Aksa'ya yılın en kutsal ayı ramazanda baskın düzenlenmesi ve namaz kılanlara barbarca saldırılmasının İsrail'in gerçek yüzünü gözler önüne serdiğini vurguladı.

İsrail polisinin Kıble Mescidi'nde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu namaz kılan insanlara göz yaşartıcı gaz atmasının İsrail vahşetinin bir kanıtı olduğunu kaydeden Hedmi, "İsrail, dünyaya din özgürlüğüne düşman bir ülke olduğunu gösterdi ve camilerde ibadet edenlere karşı acımasızca saldırmaktan çekinmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
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Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor (4)
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