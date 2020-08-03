Son dakika haberleri: Küçükçekmece metrobüs durağında dikkat çeken yoğunluk
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Son dakika haberleri: Küçükçekmece metrobüs durağında dikkat çeken yoğunluk

Son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece metrobüs durağında dikkat çeken yoğunluk Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde metrobüste oluşan yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşların sosyal mesafeyi kuralını hiçe saydığı görüldü.

03.08.2020 03:14 | Son Güncelleme: 03.08.2020 03:18

Küçükçekmece metrobüs durağında dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde metrobüste oluşan yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşların sosyal mesafeyi kuralını hiçe saydığı görüldü. Metrobüs seferlerinin az olması sebebiyle ise durakta uzun kuyruklar oluştu.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Küçükçekmece metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Metrobüs durağında yaşanan yoğunluk sebebiyle vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta bazı vatandaşların maskeyi kuralına uygun takmamış olması dikkat çekti. Ayrıca metrobüs seferlerinin az olması sebebiyle durakta uzun kuyruklar oluştu.

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Son dakika haberleri: Küçükçekmece metrobüs durağında dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İHA

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