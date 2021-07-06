Son dakika haberleri: Küçükçekmece feci kaza
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Son dakika haberleri: Küçükçekmece feci kaza

Son dakika haberleri: Küçükçekmece feci kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton pompasının altında kalarak ağır yaralandı.

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton pompasının altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı İkitelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçen Hülya A, isimli kadın, Sefaköy istikametine giden M.Ç, idaresindeki 34 SF 5372 plakalı beton pompasının altında kaldı. Bacağı kopan kadın ağır yaralanırken, vatandaşların bağırmasıyla pompa durdu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri beton pompasının altına giren kadını çıkararak sağlık ekipleri teslim etti.

Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından Küçükçekmece'deki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, Halkalı Polis Merkezine götürüldü. Polis ekipleri daha sonra olay yerinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından beton pompası kaldırılırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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