Son dakika haberleri | Küçükçekmece'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Küçükçekmece'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Küçükçekmece'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM yan yolda Ankara istikametine ilerleyen 06 L 0011 plakalı otomobilin çarptığı 34 CRC 927 plakalı otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarparak yanmaya başladı.

Kazayı gören sürücüler, araçlarını durdurarak alev alan otomobili söndürmeye çalıştılar.

Olay sırasında yoldan geçen İSKİ aracı da yangına müdahale ederek otomobilin daha fazla yanmasını engelledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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