Son dakika haberleri | Küçükçekmece'deki sosyal medyadan tanıştığı kişiyi vuran sanık savunma yaptı
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Son dakika haberleri | Küçükçekmece'deki sosyal medyadan tanıştığı kişiyi vuran sanık savunma yaptı

Son dakika gündem haberine göre Küçükçekmece'de bir sosyal medya sitesinde tanıştığı Orçun Yaman'ı (28) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Onur Dilek (29) savunma yaptı.

Son dakika haberleri | Küçükçekmece'deki sosyal medyadan tanıştığı kişiyi vuran sanık savunma yaptı
03.09.2020 16:44 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:49
Küçükçekmece'de bir sosyal medya sitesinde tanıştığı Orçun Yaman'ı (28) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Onur Dilek (29) savunma yaptı. Tutuklu sanık Dilek savunmasında "Pişmanım" dedi. 

Küçükçekmece'de 14 Ocak'ta meydana gelen olayda Onur Dilek, sosyal medyadan tanıştığı Orçun Yaman'ı, Yaman'ın evinde çıkan tartışmada silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından yakalanarak tutuklanan Dilek, hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.  Bakırköy 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Onur Dilek ve taraf avukatları katıldı. 

"SİLAH PATLADI"

Savunma yapan Dilek, babasıyla daha önceden tartıştığı için geceleri açık olan bir internet kafede sabaha kadar beklediğini, gündüzleri de çalıştığını ifade etti. Maktul Yaman ile bir sosyal medya sitesinde yaklaşık 1 ay önce tanıştığını kaydeden Dilek, "Pişmanım. Yaman'ın evine gittiğimizde ev baya karanlıktı. Kahve ve sigara içtik" dedi. Kahve içtikten sonra fenalaştığını belirterek uyuduğunu öne sürdü. Sanık Dilek şöyle devam etti: "Aramızda tartışma çıktı.  Ben de yumruk attım, boğuşmaya başladık. Cebimde kurusıkı olarak bildiğim tabanca vardı, mermiyi silaha verdim. Amacım onu korkutmaktı. O da küfür edip silaha atladı. Boğuşurken hangimizin eli tetiğe değdi bilmiyorum ama silah 2 el patladı. Sonra silahı çekiştirirken tekrar patladı."

"SONRADAN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM"Maktulün yaralandığından haberi olmadığını iddia eden sanık "Evden ayrılınca yaşlı bir çifte 'Beni öldürecekler' diyerek site kapısını kartla açmaları için yalvardım. Taksiyle Yenibosna'ya gittiğimde çocukluk arkadaşım babamın öldüğünü söyledi. Cenazeyi Samsun'a defnettik. Geri geldiğimizde polis, adresime gelmişti. Ben de zorluk çıkarmadan teslim oldum. İlk başta Orçun Yaman'ın yoğun bakımda olduğunu söylediler. Sonradan öldüğünü öğrendim." ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAvukat beyanlarının alınmasının ardından savcı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Ara kararını açıklayan heyet de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmanın ertelenmesine karar verdi. 

İDDİANAMEDEN 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Onur Dilek'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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