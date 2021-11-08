Son dakika haber | Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi 4. Cadde'de iki grup arasında tartışma çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çalışma başlattı.