Son dakika haber | Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi 4. Cadde'de iki grup arasında tartışma çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haber | Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber | Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber | Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
Almanya'da otoyol köprülerine saldırı tehdidi

Almanya'da otoyol köprülerine saldırı tehdidi

 Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler polisi harekete geçirdi! Bölgedeki denetimler sıkılaştırıldı

Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler polisi harekete geçirdi! Bölgedeki denetimler sıkılaştırıldı

 Genç kadın ortalığı birbirine kattı! Önce araçların önüne uzandı, sonra denize atladı

Genç kadın ortalığı birbirine kattı! Önce araçların önüne uzandı, sonra denize atladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title