Son dakika haber | Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi 4. Cadde'de iki grup arasında tartışma çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çalışma başlattı.