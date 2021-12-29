Son dakika haberleri... Küçükçekmece'deki lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'deki bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'deki bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında can kaybı olmazken, depoda hasar oluştu.