Küçükçekmece'de yangında dairede mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 3. katında, 4 yabancı uyruklu öğrencinin yaşadığı dairede saat 14.45 sıralarında iddiaya göre elektrik hattında yangın çıktı. Alevler evdeki eşyalara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler evin bir odasını tamamen sardı. Yangını gören sokak sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye olay yerine gelene kadar bazı vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Dairede mahsur kalan yabancı uyruklu öğrenciler vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmalarıyla binadan tahliye edildi. Yangında can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

"ÇIKARMASAYDIM O YERDE BAYGINDI"