Son dakika... Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu kamerada: evin her yerinden uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu kamerada: evin her yerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika... Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu kamerada: evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KÜÇÜKÇEKMECE'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 3 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 2 bin 24 adet hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Yapılan takipler sonucunda şüphelinin, Küçükçekmece'de yaşadığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti.  Şüphelinin evine yapılan operasyonda saksı içinde ve evin farklı yerlerine saklanmış halde 3 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 2 bin 24 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fotoğraf)


Son dakika... Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu kamerada: evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Son dakika... Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu kamerada: evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Son dakika... Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu kamerada: evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Son dakika... Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu kamerada: evin her yerinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Hadise Demet Evgar Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ozan Tufan Burak Yılmaz Ergin Ataman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu kamerada: evin her yerinden uyuşturucu çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 11:07:02. #1.13#

title