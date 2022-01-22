Küçükçekmece'de site girişinde ters yön kavgası kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de site girişinde ters yönden çıkmaya çalıştığı iddia edilen zincir market aracının sürücüsüyle site sakini arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 17 Ocak günü Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir sitenin giriş kapısında meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden Sefa Odabaşı, otomatik geçiş sisteminin yer aldığı kapıdan otomobiliyle siteye giriş yapacağı sırada, ters yönden zincir marketin sipariş aracıyla karşılaştı. Odabaşı, market çalışanına defalarca ters yönden çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Buna rağmen market çalışanı Sefa Odabaşı'nın otomobilini geri sürmesini istedi.

SİTE SAKİNİ ŞİKAYETÇİ OLDU

"ARACIMDAN BENİ İNDİRİP YUMRUKLAMAYA ÇALIŞTILAR"