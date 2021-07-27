Küçükçekmece'de öldürülen Osman G.'nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi
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Küçükçekmece'de öldürülen Osman G.'nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de öldürülen Osman G.'nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Osman G.'nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de öldürülen Osman G.'nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Osman G.'nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kavgada Osman G. başından silahla vurularak öldürülmüş, Sezgin Ö. ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheliler yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, cinayet olayının şüphelisi oldukları belirlenen Furkan E., Şirvan A. ve Mehmet H.T. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

3 kişi tutuklandı

Osman G.'nin öldürülmesi olayının şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de öldürülen Osman G.'nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece'de öldürülen Osman G.'nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece'de öldürülen Osman G.'nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece'de öldürülen Osman G.'nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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