KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET KAZASI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET KAZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*Kazayı görüp ani fren yapınca, o da düştü.

*Kazayı görüp ani fren yapınca, o da düştü.

Ömer ÇETİNASLAN - Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'DE, motosiklet sürücüsü, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Küçükçekmece Halkalı İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede giden motosikletli, karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada arkadan gelen başka bir motosikletli ise kazayı görüp ani fren yapınca, o da düştü. O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET KAZASI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET KAZASI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET KAZASI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET KAZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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