DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE METROBÜS KAZASI; YARALILAR VAR (2)İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL DHAKüçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE METROBÜS KAZASI; YARALILAR VAR (2)
İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine ambulanslar sevkedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı