DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'DE METROBÜS KAZASI; YARALILAR VAR (2)İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL DHAKüçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE METROBÜS KAZASI; YARALILAR VAR (2)

İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine ambulanslar sevkedildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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