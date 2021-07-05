DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE METROBÜS KAZASI; YARALILAR VAR (2)İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL DHAKüçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE METROBÜS KAZASI; YARALILAR VAR (2)

İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine ambulanslar sevkedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı