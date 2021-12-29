Son dakika haber... Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın çıktı - Haberler
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Son dakika haber... Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın çıktı

Son dakika haber... Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın çıktı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Küçükçekmece'deki bir lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'deki bir lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Son dakika haber... Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın çıktı

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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