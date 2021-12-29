Son dakika haber... Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın çıktı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'deki bir lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.