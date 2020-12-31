Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUMAR OPERASYONU KAMERADA
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Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUMAR OPERASYONU KAMERADA

31.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:43
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUMAR OPERASYONU KAMERADA

Son dakika haberi... Haber: Erol DEĞİRMENCİ / Küçükçekmece'de, kumar oynatılıp, açık alkol satışı yaptığı tespit edilen ruhsatsız işyerine polis baskın düzenledi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ/

Küçükçekmece'de, kumar oynatılıp, açık alkol satışı yaptığı tespit edilen ruhsatsız işyerine polis baskın düzenledi. İçerde bulunan 11 kişiye toplam 25 bin 750 lira para cezası kesilirken, işyeri mühürlendi. Polis ekiplerinin baskın anı da kameraya yansıdı.  Polis ekipleri Küçükçekmece Kartepe Mahallesi'nde bulunan bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan baskında, işyerinde açık alkol satışı yapıldığı ve 4 kişinin kumar oynadığı ortaya çıktı. İşyerinde müşteri olarak bulunan 11 kişiye "Açıkta Alkol Alma", "Kumar Oynama" ve "1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefet" suçlarından toplam 25 bin 750 lira para cezası kesildi. İşyeri sorumlusu E.T.'ye ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan yasal işlem yapılırken, ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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