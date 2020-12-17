Son dakika... Küçükçekmece'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı kavgada, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Söğütlü Çeşme Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunun iki ailenin fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında üç kişi silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak