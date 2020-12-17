Son dakika... Küçükçekmece'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Son dakika... Küçükçekmece'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

17.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:55

Son dakika haber... Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı kavgada, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı kavgada, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Söğütlü Çeşme Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunun iki ailenin fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında üç kişi silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Son dakika... Küçükçekmece'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son dakika... Küçükçekmece'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son dakika... Küçükçekmece'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son dakika... Küçükçekmece'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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