KÜÇÜKÇEKMECE'DE İÇİNDE ÇOCUK OLAN BEBEK ARABASI YOKUŞ AŞAĞI KAYDI FACİADAN DÖNÜLDÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kadının alışveriş yapmak için kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası bir anda yokuş aşağı hareket etti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kadının alışveriş yapmak için kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası bir anda yokuş aşağı hareket etti. İçinde çocuk olan arabayı markette bulunan bir kişi arkasından koşup yakaladı. Faciadan dönülen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 31 Temmuz Cumartesi saat 18.40 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'ndeki marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, bebek arabası içindeki çocuğuyla alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın markete girdiği sırada bebek arabası bir anda hareket etti. Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören market çalışanı koşarak kayan bebek arabasını yakaladı. Arabayı son anda yakalayan kişi, çocuğu annesine getirdi. Olay sırasında caddede trafik akışının olmaması faciayı önledi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı