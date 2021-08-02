KÜÇÜKÇEKMECE'DE İÇİNDE ÇOCUK OLAN BEBEK ARABASI YOKUŞ AŞAĞI KAYDI FACİADAN DÖNÜLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İÇİNDE ÇOCUK OLAN BEBEK ARABASI YOKUŞ AŞAĞI KAYDI FACİADAN DÖNÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kadının alışveriş yapmak için kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası bir anda yokuş aşağı hareket etti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kadının alışveriş yapmak için kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası bir anda yokuş aşağı hareket etti. İçinde çocuk olan arabayı markette bulunan bir kişi arkasından koşup yakaladı. Faciadan dönülen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 31 Temmuz Cumartesi saat 18.40 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'ndeki marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, bebek arabası içindeki çocuğuyla alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın markete girdiği sırada bebek arabası bir anda hareket etti. Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören market çalışanı koşarak kayan bebek arabasını yakaladı. Arabayı son anda yakalayan kişi, çocuğu annesine getirdi. Olay sırasında caddede trafik akışının olmaması faciayı önledi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İÇİNDE ÇOCUK OLAN BEBEK ARABASI YOKUŞ AŞAĞI KAYDI FACİADAN DÖNÜLDÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE İÇİNDE ÇOCUK OLAN BEBEK ARABASI YOKUŞ AŞAĞI KAYDI FACİADAN DÖNÜLDÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE İÇİNDE ÇOCUK OLAN BEBEK ARABASI YOKUŞ AŞAĞI KAYDI FACİADAN DÖNÜLDÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE İÇİNDE ÇOCUK OLAN BEBEK ARABASI YOKUŞ AŞAĞI KAYDI FACİADAN DÖNÜLDÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE İÇİNDE ÇOCUK OLAN BEBEK ARABASI YOKUŞ AŞAĞI KAYDI FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Ersin Tatar Tanju Özcan Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Seda Sayan Yusuf Güney Aleyna Tilki
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KÜÇÜKÇEKMECE'DE İÇİNDE ÇOCUK OLAN BEBEK ARABASI YOKUŞ AŞAĞI KAYDI FACİADAN DÖNÜLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 10:53:00. #1.14#

title