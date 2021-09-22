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Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de genç kız yangında mahsur kaldı: 2 kişi de yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de genç kız yangında mahsur kaldı: 2 kişi de yaralandı

Son dakika haberler... Küçükçekmece'de, 4 katlı binanın terasında çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki kız ile yangına müdahale etmeye çalışırken hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE (İHA) - Küçükçekmece'de, 4 katlı binanın terasında çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki kız ile yangına müdahale etmeye çalışırken hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen genç kızın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Saka Kuşu Sokak'taki 4 katlı binanın teras katındaki evin oturma odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada okula gitmek için lavaboda hazırlanan 17 yaşındaki Melisa ismindeki kız, dumandan etkilenerek zehirlendi. Yangını fark eden komşular kapıyı kırarak yangına müdahale etmeye çalışan 2 kişi de kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, lavaboda mahsur kalan kızı kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç kız ile yangını söndürmeye çalışırken yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen genç kızın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin tedavisi ayakta yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangını kokudan fark ettiklerini anlatan komşu Mehmet Şirin Akıncı, "Kahvaltı yapıyorduk, birden koku aldık. Dışarı baktım, o esnada komşumuzun teras katında alevler yükseliyordu. İtfaiyeyi çağırdık. 15 dakika içinde geldi. İçeride 15-20 yaşlarında bir kız olduğunu söylüyorlardı. O esnada bizim iki komşu da yukarıya çıkmaya çalıştı. İtfaiye gelinceye kadar kapıyı kırdılar, ateşi o şekilde söndürdüler. Kızdan bir zehirlenme olmuş, yardım eden arkadaşın da kol kısmında yaralanma olmuş" diye konuştu. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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