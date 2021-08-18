Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' düzenlendi
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Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' düzenlendi

Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' düzenlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KERBELA'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakını, matemin 1382. yılında Küçükçekmece'de "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile anıldı.

KERBELA'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakını, matemin 1382. yılında Küçükçekmece'de "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile anıldı. Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakınının Kerbela'da Yezid tarafından şehit edilişinin 1382. yılında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Evrensel Aşura Matem Merasimi" düzenlendi.

Bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Halkalı Meydan'a ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ne çıkan Halkalı Gümrük Yolu, Güneşli Köprüsü çıkışı Fatih Caddesi ve Fulya Sokağı trafiğe kapattı. Matem sembolü olan siyah kıyafet giyen vatandaşlar erken saatlerde kortejler halinde salona geldi. Yoğunluk dolayısıyla salona giremeyenler etkinliği dışarıda kurulan dev ekrandan takip etti. Protokol konuşmalarının ardından Zeynebiye Tiyatro Ekibi, Kerbela'da yaşananların anlatıldığı skeç sahneledi. Yaklaşık bir saat süren skeci izleyenlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 


Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' düzenlendi
Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' düzenlendi
Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' düzenlendi
Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' düzenlendi
Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' düzenlendi
Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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