KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESKİ TÜL FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Küçükçekmece'de, daha önce tül fabrikası olarak kullanılan metruk binada yangın çıktı.

Küçükçekmece'de, daha önce tül fabrikası olarak kullanılan metruk binada yangın çıktı. Binada bulunan çöplerden kaynaklanan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gültepe Mahallesi Şehit Özgür Güven Caddesi üzerinde bulunan ve eskiden tül fabrikası olarak kullanılan 5 katlı metruk binada, saat 11.30 sıralarında yangın meydana geldi. İddiaya göre; tadilat yapıldığı sırada metruk binada bulunan çöpler alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, metruk binada maddi hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı