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Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de çocukların çakmakla oyunu faciaya yol açıyordu

Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de çocukların çakmakla oyunu faciaya yol açıyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Küçükçekmece'de çakmakla oynayan çocuklar evde yangın çıkardı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de çakmakla oynayan çocuklar evde yangın çıkardı. Yangında mahsur kalan 4 kardeş, vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken, üst katta mahsur kalan biri çocuk 3 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evde çakmakla oyun oynayan çocukların evde bulunan perdeleri tutuşturması sonucu dairede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, dumanı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın nedeniyle 4 çocuk ve anneleri dairede mahsur kaldı. Vatandaşlar, buldukları bir merdiven yardımıyla çocukları ve annelerini kurtardı. Dumanların kapladığı binanın üst katında biri çocuk 3 kişi ise aşağı inemeyerek mahsur kaldı. Balkona çıkarak yardım isteyen 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma sırasında çok korkan çocuğu itfaiye eri sarılarak ve öperek sakinleştirmeye çalıştı. Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen 3 kişiye ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı.

Yangını çıkartan çocukların babası Ahmet Halil, "Eşimin araması üzerine işten geldim. Çocuklar çakmakla oynamışlar, öyle çıkmış yangın" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de çocukların çakmakla oyunu faciaya yol açıyordu

Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de çocukların çakmakla oyunu faciaya yol açıyordu

Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de çocukların çakmakla oyunu faciaya yol açıyordu

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