Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de bir hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de bir hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de bir hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Küçükçekmece'de bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi 1. Gonca Sokak'taki hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevre binalardaki vatandaşları tahliye etti.

Alevler, hurdalığın yanında bulunan 4 katlı bir binaya da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Mahalle sakini Aykut Perk, yangının hurdalıktan çıktığını belirterek, "Dışarı çıktık. Yan taraf duman içinde. Arabaları çektik, itfaiyeyi aradık. Yangın hurdalıktan çıktı. Orada beyaz eşyalar, kazan varmış. Muhtemelen oradan çıktı. Yan binaya sıçradı. Hatta evlerin de mutfakları yandı" dedi.

Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de bir hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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