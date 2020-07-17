Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de virajı alamayan beton mikseri devrildi.

Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı
17.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:28

Küçükçekmece'de virajı alamayan beton mikseri devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Küçükçekmece Gümrük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AG 1651 plakalı beton mikserinin sürücüsü virajı dönmek isterken aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri bariyerlere doğru devrildi.

Sürücü beton mikseri içinde sıkıştı

Kaza sonrası sürücü beton mikseri içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol beton mikserinin çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 3. Sayfa
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler Dünya
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an...
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması 'Yok artık' dedirtti
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Ozan Güven Demet Akalın Tuvana Türkay
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Bülent Korkmaz Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Asker Adana Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 17:41:20. #1.14#
title