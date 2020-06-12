Son dakika haberleri | Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Türkiye'yi ABD'deki yarışmada temsil edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Türkiye'yi ABD'deki yarışmada temsil edecek

Son dakika haberlerine göre Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, dünyanın en büyük robot yarışması olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren VEX Robotics Turnuvası'nda turnuvanın en prestijli ödülü olan "Excellence Award"ı alarak Amerika'da gerçekleşecek olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme...

Son dakika haberleri | Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Türkiye'yi ABD'deki yarışmada temsil edecek
12.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:03

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, dünyanın en büyük robot yarışması olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren VEX Robotics Turnuvası'nda turnuvanın en prestijli ödülü olan "Excellence Award"ı alarak Amerika'da gerçekleşecek olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri'ne bağlı "Great Lake Fighters" robotik takımı, dünya çapında 45 ülkeden ve Türkiye'den yüzlerce okulun katılım gösterdiği VEX Robotics Türkiye finallerinde, turnuvanın en prestijli ödülü olan Excellence Award'ı aldı.

12 öğrenci ve 3 montörle, en temel süreçten başlayarak otonom, mekanik ve sürüş sürecine kadar en geniş perspektifte bir turnuva vizyonu geliştiren "Great Lake Fighters" robotik takımı, Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri "Kodlama ve Robotik Kodlama" atölyesi içerisinden seçilen öğrenciler tarafından oluşturuldu.

"Great Lake Fighters" robotik takım 7 Mart 2020 tarihi ise Türkiye finallerinde boy gösterdi. Excellence Award ödülünü alan "Great Lake Fighters" robotik takımı Türkiye'y, Amerika'daki dünya şampiyonasında temsil edecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
'Kızım mağdurken zanlı oldu' dedi, elinde kalan saçlarını gösterdi
"Kızım mağdurken zanlı oldu" dedi, elinde kalan saçlarını gösterdi
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Leyla Güven Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Fatma Girik Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Yasmin Erbil
Spor Can Bartu Tamer Tuna Semih Özsoy Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Türkiye'yi ABD'deki yarışmada temsil edecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 17:22:50. #1.15#
title