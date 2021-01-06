Son dakika haberleri! Küçük Mehmet'in doğum gününde hayalini "polis amcaları" gerçekleştirdi
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Son dakika haberleri! Küçük Mehmet'in doğum gününde hayalini "polis amcaları" gerçekleştirdi

06.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:05
Son dakika haberleri! Küçük Mehmet'in doğum gününde hayalini

Son dakika haberler: İstanbul'da yaşayan bedensel engelli 8 yaşındaki Mehmet Sezgin, polis aracına binme hayalini doğum gününde "polis amcaları" gerçekleştirdi.

İstanbul'da yaşayan bedensel engelli 8 yaşındaki Mehmet Sezgin, polis aracına binme hayalini doğum gününde "polis amcaları" gerçekleştirdi.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde yaşayan Hatice Sezgin, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu (TÜMFED) Başkanı ve Siyavuşpaşa Mahallesi Muhtarı Selami Aykut'u arayarak 'oğlunun doğum gününde polis aracına binmeyi çok isteğini' söyledi. Bunun üzerine Aykut, yüzde 64 bedensel engelli 8 yaşındaki Mehmet Sezgin'in isteğini Şirinevler Meydanı'ndaki görevli polislerle paylaştı.

Polislerle birlikte evinden alınıp Şirinevler Meydanı'na getirilen küçük Mehmet'in doğum günü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Kutlamanın ardından polis aracı ve TOMA'ya bindirilen Mehmet'in hayalini "polis amcaları" gerçekleştirdi.

Polislerden biri ise günün anısına Mehmet'e şapka hediye etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Anne Hatice Sezgin, oğlu için gerçekleştirilen doğum günü kutlaması için polislere teşekkür etti.

Doğum gününün oğlu için çok değerli olduğunu belirten Sezgin, şöyle devam etti:

"Oğlum hep polis arabasına binmek istiyordu. Ben bu hayali için doğum gününde mahalle muhtarımızı aradım ve durumu anlattım. O da durumu polislere anlatmış ve gelip bizi evden aldılar. Daha sonra oğlumun doğum gününü kutladılar. Oğlum sürekli hayalini rüyasında görüyordu. Oğlumun hayali gerçek oldu ve çok mutlu. Polislere hayalini gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. "

TÜMFED Başkanı Aykut ise anlamlı doğum günü kutlaması için emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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