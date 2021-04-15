Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da motosikletle bir otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası taraflar sokak ortasında birbirine girdi.

Antalya'da motosikletle bir otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Kavga ile küçük yaştaki bir kızın kavgayı ayırmaya çalışması ve yaşadığı korku cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında önce sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, otomobilin kazadan dolayı yere düşen plakasını vermek istemedi. Sürücülerin tartışmasına otomobilden inen bir kadının karışmasıyla ortam gerildi ve taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga başladı.

Ağlayarak kavgayı ayırmaya çalıştı

Tüm bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otomobilden inen küçük yaştaki bir kızın yaşadığı korku da görüntülere yansıdı. Ağlayan küçük kız, bir yandan da kavgayı ayırmaya çalıştı. Öfkeli grubun kavgası devam ederken, çevredeki bir çok sürücünü ve vatandaşların kavgayı izlediği görüldü.

Görüntülerin sonunda ise kucağında çocuğuyla gelen bir vatandaşın araya girerek tarafları sakinleştirdiği görüldü. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası
Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası
Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası
Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası
Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası
Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası
Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası
Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası
Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hazal Kaya Burak Deniz
Spor Arda Turan Metin Oktay Bülent Uygun Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Küçük kızın gözü önünde kaza kavgası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:50:37. #1.14#

title